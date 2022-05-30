Terzioğlu ailesinin mutlu günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terzioğlu ailesinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Terzioğlu ailesinin mutlu günü

Erzurum eski Baro Başkanı Avukat Faruk Terzioğlu'nun avukat oğlu Haluk Terizoğlu, Esra Üstdağ Terzioğlu ile dünya evine girdi.

Erzurum eski Baro Başkanı Avukat Faruk Terzioğlu'nun avukat oğlu Haluk Terizoğlu, Esra Üstdağ Terzioğlu ile dünya evine girdi.

Palandöken'de bir otelde düzenlenen nikah törenini Yakutiye Belediyesi Nikah Memuru Mensur Akdemir kıydı. Nikaha Üstdağ - Terzioğlu Ailelerinin yanı sıra 21. Dönem Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezihi Gök, İş Adamları Yıldırım Altıntaş, Hamza Cimilli, Muammer Cindilli, Prof. Dr. Durkaya Ören, Hakim, Savcı- Avukatlar, eş ve dostları, Üstdağ- Terzioğlu Ailelerinin mutluluğuna ortak oldular.

Davetliler, kıyılan nikahın ardından Haluk - Esra Terzioğlu çiftine ömür boyu mutluluk temennisinde bulunarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title