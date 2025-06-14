Ters Şeritten Gelen Araçla Yaşanan Kaza Tehlikesi İnişli Çıkışlı Anlar Yarattı

Ters Şeritten Gelen Araçla Yaşanan Kaza Tehlikesi İnişli Çıkışlı Anlar Yarattı
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Erdek-Bandırma yolu üzerinde gece meydana gelen olayda, bir sürücünün karşı şeritten gelerek ters yönde ilerlemesi sonucu tehlikeli anlar yaşandı. Sürücünün yaptığı manevra ile muhtemel bir çarpışma engellendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Erdek-Bandırma yolu üzerinde gece yaşanan olay, bölünmüş yollarda dahi sürücülerin ne denli dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin Yeşilbağ idaresindeki otomobil, akşam saatlerinde Erdek'ten Bandırma yönüne doğru seyir halindeyken, Edincik Kavşağı mevkiinde, karşı şeritten gelen bir araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yönünü şaşırarak ters şeritten ilerlemeye başladı.

Sol şeritte ilerleyen Yeşilbağ, karşısına çıkan bu araçla muhtemel bir çarpışmayı saniyeler içinde yaptığı manevrayla engelledi. Yaşanan kısa süreli panik ve gergin anlar, aracın kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bölünmüş yollarda dahi güvenliğin sadece sizin sürüşünüze bağlı olmadığını, karşıdan gelebilecek her türlü ihlalin ciddi risk oluşturabileceğini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar, yetkililerin Edincik Kavşağı ve benzeri noktaları ışıklandırılması ve uyarı tabelalarının artırılmasını talep etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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