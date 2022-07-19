Termometreler 36 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar kendilerini parklara attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Termometreler 36 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar kendilerini parklara attı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Yerel
 - Güncelleme:

Termometreler 36 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar kendilerini parklara attı Malatya'da kent merkezinde termometreler 36 dereceyi gösterdi.

Termometreler 36 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar kendilerini parklara attı

MALATYA - Malatya'da kent merkezinde termometreler 36 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Temmuz ayının son günlerinin yaşandığı Malatya'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 36 dereceyi gördü. Sıcaklardan bunalan Malatyalılar ise serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da çeşmelerde yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı. Soykan Parkı çevresindeki gölgelik alanlarda vakit geçiren bazı vatandaşlarda bir süre park ve bahçelerde vakit geçirdikten sonra evlerine döndüklerini belirtti.

Bir süre daha kent genelinde etkili olması beklenen sıcaklıkların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yerel

Malatya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title