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Tercan'da Jandarma Teşkilatının 187. yılı kutlandı

Tercan'da Jandarma Teşkilatının 187. yılı kutlandı
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Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Öztürk ve personelini makamında kabul etti. Ziyarette güvenlik hizmetleri ve kamu düzeni ele alındı.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Öztürk ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlanırken, ilçede yürütülen güvenlik hizmetleri ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Duman, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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