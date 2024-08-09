Erzincan'ın Tercan ilçesine atanan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, görev başı yaparak şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi

Erzincan'ın Tercan ilçesine atanan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, görev başı yaparak şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 2024/187 karar numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tercan Kaymakamı olarak atanan Neslihan Kısa Duman, ilçede göreve başladı.

Kaymakam Duman, Tercan'da göreve başlamasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın ailesini ziyaret etti. Aileyle yakından ilgilenen Kaymakam Duman, şehit ailelerinin kendilerinin emaneti olduğunu söyledi.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçlerine görevlerinde kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN