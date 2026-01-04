Haberler

Tepebaşı Müftülüğü'nden huzurevine anlamlı ziyaret

Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti, Kur'an okudu ve dualar etti.

Tepebaşı Müftülüğü heyeti, Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, beraberindeki heyetle birlikte Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinlerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Müftü Kaya, huzurevi sakinlerine üç ayların önemi üzerine kısa bir konuşma yaparak onlarla sohbet etti. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve yaşlılarla birlikte dualar edildi. Etkinlik, müftülük tarafından yapılan ikramların ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

