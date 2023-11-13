Tepebaşı Belediyesi'nin Misafirhanesi İçin Kayıtlar Sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılacak olan Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi için kayıtlar devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılacak olan Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi için kayıtlar devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, üniversite öğrencilerine sabah saatlerinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde sıcak çorba ikramı, akşamları ücretsiz yemeğin ardından kız öğrencilerin konaklama ihtiyacının giderilmesi amacıyla misafirhane hazırladı. Hazırlıkları tamamlanan Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi, yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılıyor.

Aşağı Söğütönü Mahallesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan 33 kişilik kapasiteye sahip misafirhane kız öğrencilere hizmet verecek. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin de olduğu ve 2 ile 3 kişilik odaların yer aldığı misafirhanede internetin yanı sıra 24 saat sıcak su kullanılabilecek. Misafirhaneden oda ve kahvaltıdan faydalanmak isteyenler 3 bin 500, oda, kahvaltı ve akşam yemeğinden faydalanmak isteyenler ise 5 bin lira ücret ödeyecek.

Misafirhaneye, şehit ile gazi yakını, yüzde 40 ve üzeri engeli olan öğrenciler ile lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan veya devlet koruması altında olan öğrenciler öncelikli olarak kayıt yaptırabiliyor.

Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmete açılan Muazzez İlmiye Çığ Kız Öğrenci Misafirhanesi'ne kayıt olmak isteyenler, duyuru görselinde yer alan QR kodu okutarak veya https://tinyurl.com/kmisafir linkine tıklayarak kayıt formuna ulaşabiliyor. Misafirhane hakkında bilgi almak isteyenler (0) 222 211 40 00/8008 numaralı telefondan yetkililelerle iletişime geçebiliyor.