Tepebaşı Belediyesi'nin İlçedeki Depremzedelere Desteği Sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, deprem bölgesinden Eskişehir’e gelen depremzedeleri Melih Savaş Yaşam Köyü’nde misafir etmeye devam ederken, oluşturulan ihtiyaç merkezi de Eskişehirlilerin yardımlarını depremzedeler ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi, deprem bölgesinden Eskişehir'e gelen depremzedeleri Melih Savaş Yaşam Köyü'nde misafir etmeye devam ederken, oluşturulan ihtiyaç merkezi de Eskişehirlilerin yardımlarını depremzedeler ile buluşturuyor.

Melih Savaş Yaşam Köyü'nün kapılarını depremzede vatandaşlara açan Tepebaşı Belediyesi, depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor. Misafirlerin 3 öğün beslenmeden kuaför hizmetine kadar pek çok ihtiyacı merkezde karşılanırken, çocuklar için de resim, drama, akıl oyunları ve satranç gibi atölyeler düzenleniyor.

Çocuk ve yetişkinlere belediye psikologları tarafından psikolojik destek sağlanıyor. Deprem mağduru ailelerin 3-6 yaş arası çocukları, Tepebaşı Belediyesi'nin Yaşam Köyü'nde yer alan Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde eğitim alıyor. Depremzedeler arasında kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşça büyük olanlar ve hamile vatandaşların takipleri belediyenin sağlık ekiplerince yapılıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan ihtiyaç merkezi de Eskişehirlilerin yaptığı yardımların bir araya gelerek depremzedelere ulaşmasını sağlıyor. Merkez, vatandaşlardan gelen kuru gıda, yazlık giysi, yazlık ayakkabı, spor ayakkabı ve kadın çantası gibi yardımlarını kabul ediyor.

Vatandaşlar acil ihtiyaca yönelik birinci el yardımlarını da Melih Savaş Yaşam Köyü'ne teslim edebilecek. Kampanyaya destek olmak isteyenler ise 0 (532) 204 61 60 numaralı telefondan bilgi alabilecek.