Tepebaşı Belediyesi'nden özel bireyler için dekoratif sabun atölyesi

Tepebaşı Belediyesi tarafından dekoratif sabun yapımı atölyesi düzenlendi. Atölyede özel bireyler ve anneleri sabunlara şekil vererek eğlenceli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, toplumu yakından ilgilendiren farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından dekoratif sabun yapımı atölyesi düzenlendi. Aile içinde özel gereksinimli bireylerin engellerine değil, güçlü yönlerine odaklanması temasıyla düzenlenen atölye, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesinde gerçekleştirildi. Anne-çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve bağımsız ürünler çıkartmak amacıyla düzenlenen atölyede anne ve özel bireyler sabunlara şekil vererek eğlenceli bir gün geçirdi.

"BURADA ÇOK MUTLUYUZ"

Atölyeye katılanlardan Selma Gürel, "Sedef Ece yaklaşık 1 yıldır Gökkuşağı Kafe'de çalışıyor. Bugün de workshop'a geldik, memnunuz ve mutluyuz. Tepebaşı yetkililerine teşekkür ederiz. Tepebaşı Belediyesi bize çalışma olanağı sağladı. Bundan çok mutluyuz" dedi. Hülya Belyurt, "Burak uzun yıllardır burada devam ediyor. Biz de çok mutluyuz. Zaman geçiriyor, farklı şeyler öğreniyor, spor eğitimi alıyorlar. Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Böyle yerlerin daha da çoğalmasını istiyoruz. Biz burada mutluyuz. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a böyle bir yeri kurduğu için teşekkür ederiz. Yolu açık olsun" diye konuştu.