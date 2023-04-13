Tepebaşı Belediyesi Ev Sahipliğinde Doğaçlama Tiyatro Gösterisi Düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Quart Tiyatro, Doğaçlama Tiyatro Gösterisi düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi'nin amatör tiyatro gruplarına sağladığı salonda sahnelenen oyunlar, Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi Ali İsmail Korkmaz Sahnesi'nde ücretsiz Doğaçlama Tiyatro Gösterisi izleyicinin beğenisine sunuldu.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde amatör tiyatro grupları tarafından sahnelenen gösteriler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen yurttaşlar, 0 (222) 322 18 45 numaralı telefondan merkeze ulaşabilecek.