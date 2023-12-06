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Tepebaşı Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Yemek Dağıtıyor

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Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevinde, her gün titizlik ile hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Üniversite öğrencilerine sabah sıcak çorba ikramı, akşam yemeği ve ilköğretim kurumlarındaki öğrencilere verilen beslenme de aşevinde özenle hazırlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevi, hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekleri vatandaşlara servis ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevinde, her gün titizlik ile hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Öte yandan üniversite öğrencilerine sabah sıcak çorba ikramı, ücretsiz verilen akşam yemeği ve ilköğretim kurumlarındaki öğrencilere verilen beslenme de aşevinde özenle hazırlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, vatandaşlara, yine belediye ekipleri tarafından servis ediliyor. Sıcak yemek hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Akçura Eskişehir Tepebaşı Yerel Güncel Haberler

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