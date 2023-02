Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Yaşam Köyü'ndeki Depremzedelere Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde kalan depremzede ailelerle bir araya geldi.

Başkan Ataç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinden Eskişehir'e gelen depremzedelerle temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ataç, Aşağı Söğütönü'nde bulunan Melih Savaş Yaşam Köyü'ne yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Ziyareti sırasında ailelerle tek tek sohbet eden Ataç, dayanışmayla bu zor günlerin atlatılacağını söyledi. Ataç ziyaretinde, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemiz çok büyük bir deprem yaşadı ve yaralarımız çok büyük. Bu yaralarımızı dayanışma ruhuyla hep birlikte saracağız. Bugün de Melih Savaş Yaşam Köyü'nde misafir ettiğimiz yurttaşlarımızla bir araya geldik. Onları ziyaret ettim ve kendileri ile çocukları için yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını sordum. Hepsi son derece memnunlar. Bu da gönlüme biraz su serpti. Çocuklarımızın psikolojileri de çok önemli. Onları ve ailelerini elimizden geldiğince mutlu edeceğiz, yerlerini yadırgamamalarını sağlayacağız. Şehrimize gelen misafirlerimizin birtakım ihtiyaçları bulunuyor. Bu kapsamda da yine yaşam köyümüzün içerisinde ihtiyaç merkezi kurduk ve misafirlerimiz ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyor. Duyarlı vatandaşlarımız da ihtiyaç merkezimize gıda paketi, diş fırçası, diş macunu, hijyen paketi, bebek bezi, bebek maması, kitap gibi ihtiyaçlarını buraya ulaştırabilirler."

Hatay'dan gelen depremzede bir anne de şunları söyledi:

"İlk önce bana soruldu, 'Neye ihtiyacınız var' diye. Ben de dedim ki zaten burada her şeyimiz karşılandı. 'Ne ilaca ihtiyacınız var' diyorlar. Koşuyorlar hemen veriyorlar. Bize psikolog veriyorlar. Sonra 'Başka ne ihtiyacınız var' diyorlar. Burada bize çatı verdiler. İlaç verdiler, doktor verdiler, psikolog verdiler. Daha ne verebilirsiniz diyorum. Yani bizim hayatımızda çatı görebileceğim umudumuz yoktu. Siz bize burada umut oldunuz. Allah hepinizden gani gani razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Benim şu an en önemli istediğim çocuklarımın eğitimi ve güvenliği. Hatay'da deprem olmadı, orada bir felaket oldu. Ben bir daha çocuklarımı oraya götürürsem, çocuklarım orada ölür dedim. Eskişehir'de bu kadar şefkat, merhamet ve bu kadar eğitime sizler gibi önem veren insanlar olduğu için çok şanslıyız. Çok merhametlisiniz, çok yüce gönüllüsünüz. Keşke herkes sizin gibi olsa. Ne mutlu Allah bizleri sizin gibi iyi insanlarla karşılaştırdı. Allah da sizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Her şey için çok teşekkür ediyoruz."

Bir başka depremzede ise "Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu desteği biz birçok noktada görmedik, göremedik. Bizlere burada sürekli en ufak ihtiyaçlarımızı bile soruyorlar ve burada bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.