Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Kadınlar ve Gençler Bu Düzeni Değiştirecekler'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Uluönder, Yeşiltepe, Esentepe, Sütlüce, Şirintepe ve Zincirlikuyu mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “20 yıl önce bu iktidarı seçen kadınlardı. Şimdi de kadınlar ve gençler bu düzeni değiştirecekler” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Uluönder, Yeşiltepe, Esentepe, Sütlüce, Şirintepe ve Zincirlikuyu mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "20 yıl önce bu iktidarı seçen kadınlardı. Şimdi de kadınlar ve gençler bu düzeni değiştirecekler" dedi.

Kent genelinde yurttaşla buluşan Başkan Ataç, son olarak Uluönder, Yeşiltepe, Esentepe, Sütlüce, Şirintepe ve Zincirlikuyu mahallesi sakinleri ile Yunus Emre Spor Tesisi'nde bir araya geldi. Buluşmaya; Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler, Yeşiltepe ve Zincirlikuyu mahalle muhtarları katıldı.

Belediye çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Ataç, mahalleliler ile bir araya gelerek yaptığı istişarelerin, hizmetlerin kaliteli şekilde vatandaşa ulaşmasında önemli olduğunu kaydetti.

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK PROVOKASYONU KINADI

Ataç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitingi sırasında yapılan provokasyonu da kınayarak "Seçim bir savaş değildir, seçim bir düğündür, eğlencedir, demokrasidir. Bu ülkede huzur, sağlık ve bereketin icra edilmesi lazım. Biz Eskişehir'de sizler sayesinde çok güzel dostluklar yaşıyoruz. Her zaman yan yanayız. Birbirimizin derdi olduğunda koşuyoruz, sevinci olduğunda koşuyoruz. Şehrimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı da devam edecek" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Önümüzde çok önemli bir seçim var. Belki yüzyılın en önemli seçimlerinden bir tanesi. Bir karar verme seçimi. Ülkemiz ne yazık ki iyi yönetilemiyor. Bu 20 yılda en çok sıkıntıyı siz çekiyorsunuz. Eşiniz size işe giderken para veriyor. Ama siz o parayla hiçbir şey alamıyorsunuz ya da düşündüğünüz şeyleri alamıyorsunuz. Yani Demirel'in söylediği gibi mutfakta çılgın yangın var. Ama şunu da hissediyorum 20 yıl önce bu iktidarı seçen kadınlardı. Şimdi de kadınlar ve gençler bu düzeni değiştirecekler."