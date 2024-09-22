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Teneke Kutuda Sıkışan Yılan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Bodrum'da başı teneke kutuya sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Taksicilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı zarar vermeden özgürlüğüne kavuşturdu.

Yılanın başı teneke kutuya sıkıştı, itfaiye kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'ndeki taksi durağı önüne başı teneke kutuya sıkışmış yetişkin bir yılan geldi. Yılanı fark eden taksiciler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Kendi imkanlarıyla yardım etmek isteyen fakat başarılı olamayan taksicilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler teneke kutuyu keserek yılanı kurtarıldı. Herhangi bir zarar görmediği anlaşılan yılan, doğal ortamına salındı.

Teneke Kutuda Sıkışan Yılan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel

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