Atık malzemelerle okulu süslüyor

Adıyaman'da bir imam hatip lisesinde temizlik görevlisi Seyfettin Çelik, atık malzemeleri değerlendirerek okulun ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu çalışmalarla doğal kaynakların israfını önlemeye katkı sağlıyor.

Adıyaman'ın Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli temizlik elemanı, okuldaki boş zamanlarında atık malzemelerle okula katkı sunuyor.

Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Seyfettin Çelik, okuldaki çeşitli işlerinden kalan, kullanılmayan ve atılacak durumda olan tahta ve mobilya parçaları ile okulun ihtiyacı olan çiçek saksısı, raf, masa çekmecesi, askı gibi malzemeler yaparak örnek bir davranış sergiliyor.

Yaptığı çalışmalardan bahseden Seyfettin Çelik, "Küçük tamiratlar yapmak elimden geliyor. Okul deposunda işe yaramaz malzemeler olduğunu gördüm ve boş zamanlarımda bu malzemeleri değerlendirmek istedim. Bu konuda Okul Müdürümden izin istedim. Müdürümüz izin verdiği gibi kendisi de zaman zaman bana yardım etmeye başladı. Başta çiçek saksıları olmak üzere çeşitli malzemeler yaparak okulumuzun daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda milli servetin heba olmasını engelliyoruz. Yapay çiçekleri de değişik illerden hayırsever vatandaşlar ücretsiz gönderiyor" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Çelik ise yaptığı açıklamada, görevlinin başlatmış olduğu atıkları değerlendirme çalışmasını yararlı gördüğünü belirterek, kendisini desteklediğini ve başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çelik, "2017 yılından beri ülkemizde 'Sıfır atık projesi' yürütülmekte ve Milli Eğitim Bakanlığımız da bu anlamda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Amaç, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmaktır. Görevlimizin yapmış olduğu bu çalışma da bu projenin amacına hizmet niteliği taşımaktadır. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
