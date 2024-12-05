Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar

 Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Hama'yı kaybeden Esad'ı çıldırtacak görüntüler
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter görevini bırakıyor

TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter görevini bırakıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEMA Vakfı'nın Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter, 25 Eylül 2018'den bu yana sürdürdüğü görevini bırakacağını açıkladı. Kuter'in ayrılığı çevreciler arasında üzüntüyle karşılandı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı ) Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter, il temsilciliğini bırakacağını açıkladı. Adı adeta TEMA ile özdeşleşen Metin Kuter'in bırakma kararı çevreciler arasında da üzüntü ile karşılandı.

25 Eylül 2018 tarihinden bu yana TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği görevini yürüten ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kuter, geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul'da yapılan toplantıda ayrılık kararını verdiğini belirtirken "Artık devir teslim zamanı geldi" dedi.

Birlikte görev yaptığı arkadaşları ile vedalaşan Kuter, şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlar sizlerle çok başarılı çalışmalar yaptık. Balıkesir'i hep ön sıralarda tuttuk. İl Temsilciliği görevimi bırakıyorum. Ağustos ayında İstanbul'da yaptığımız toplantıdan sonra ayrılma kararımı vermiştim. Kurumsal anlayışım doğrultusunda çalışmaları bugüne kadar sürdürdüm. Ama bundan sonra da "yaşamak için yaşatma" mücadelesinde hep katkı sunmaya hazırım. Bu süreçte birlikte çalıştığım ilçe sorumlularımıza, il temsilcisi yardımcısı arkadaşlarıma, aktif gönüllülerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerimize, her kademeden okul yöneticilerimize, öğretmen arkadaşlarıma, bize her zaman destek veren Balıkesir medyasına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen genel merkez çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız esnasında hakkımız oluşmuştur . Benden yana helal olsun.. Sizler de hakkınızı helal edin." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Araç muayene ücretlerine dudak uçuklatan zam
img

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sının son hali
img

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? 6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Lyon küme düştü mü 2025? Lyon neden küme düştü? Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı? Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu, Ezgi neden yok, hasta mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Aralık Beypazarı, Sincan, Kalecik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Aralık Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.