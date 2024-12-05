TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter görevini bırakıyor

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı ) Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter, il temsilciliğini bırakacağını açıkladı. Adı adeta TEMA ile özdeşleşen Metin Kuter'in bırakma kararı çevreciler arasında da üzüntü ile karşılandı.

25 Eylül 2018 tarihinden bu yana TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği görevini yürüten ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kuter, geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul'da yapılan toplantıda ayrılık kararını verdiğini belirtirken "Artık devir teslim zamanı geldi" dedi.

Birlikte görev yaptığı arkadaşları ile vedalaşan Kuter, şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlar sizlerle çok başarılı çalışmalar yaptık. Balıkesir'i hep ön sıralarda tuttuk. İl Temsilciliği görevimi bırakıyorum. Ağustos ayında İstanbul'da yaptığımız toplantıdan sonra ayrılma kararımı vermiştim. Kurumsal anlayışım doğrultusunda çalışmaları bugüne kadar sürdürdüm. Ama bundan sonra da "yaşamak için yaşatma" mücadelesinde hep katkı sunmaya hazırım. Bu süreçte birlikte çalıştığım ilçe sorumlularımıza, il temsilcisi yardımcısı arkadaşlarıma, aktif gönüllülerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerimize, her kademeden okul yöneticilerimize, öğretmen arkadaşlarıma, bize her zaman destek veren Balıkesir medyasına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen genel merkez çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız esnasında hakkımız oluşmuştur . Benden yana helal olsun.. Sizler de hakkınızı helal edin." - BALIKESİR