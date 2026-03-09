Haberler

Bayburt'ta tekvando öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

Bayburt Yeşilay Şubesi, tekvando öğrencilerine teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine eğitim verdi. Eğitimde teknolojinin dengeli kullanımının önemi ve sporun disiplin kazandırıcı etkisi vurgulandı.

Bayburt Yeşilay Şubesi tarafından tekvando öğrencilerine teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verildi. Eğitimde, teknoloji kullanımında dengeyi korumanın önemi, bağımlılığın zararları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Yeşilay personelleri, bilinçli teknoloji kullanımının günlük yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verdi. Eğitimde, sporun kazandırdığı disiplinin hayatın her alanına yansıtılmasının önemine de dikkat çekildi.

Sohbet ortamında geçen eğitim programında, teknolojinin kontrollü kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Eğitimin sonunda öğrencilere Mavi Kırlangıç dergisi dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
