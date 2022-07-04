Tekstil Firmasından Babadağ Belediyesi'ne, 'Çöp Taksi' Bağışı - Haberler

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Tekstil Firmasından Babadağ Belediyesi'ne, 'Çöp Taksi' Bağışı

ANKA - Yerel
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Tekstil Firmasından Babadağ Belediyesi'ne, 'Çöp Taksi' Bağışı

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri, Babadağ Belediyesi'ne çöp taksi bağışladı.

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri, Babadağ Belediyesi'ne çöp taksi bağışladı.

Gökhan Tekstil'in sahibi Ahmet Gökşin, kurucularının memleketi olan Babadağ'a çöp taksi bağışladı. Dar ve engebeli arazi nedeniyle, sokaklarda çöp toplama hizmetinin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına alınan çöp taksi, bugün itibariyle hizmete başladı.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "İlçemiz ve siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için belediye araç filomuzu çöp taksi ile güçlendirdik. İlçemizi daha iyiye, daha güzele kavuşturmak için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Çöp taksinin belediyemize hayırlı olmasını ve kazasız belasız güzel hizmetler yapmayı diliyorum. Çöp taksinin belediyemize kazandırılmasında emeği ve katkısı olan sayın Ahmet Gökşin'e ve Gökhan Tekstil ailesine tüm Babadağlı hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

ANKA / Yerel

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