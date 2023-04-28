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TEKNOFEST'te Gökbey ve Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü

TEKNOFEST'te Gökbey ve Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü

Yerel Haberler

TEKNOFEST 2023'te Gökbey helikopteri ve silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST 2023'te Gökbey helikopteri ve silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü. Etkinlikte vatandaşlar ve çocuklar yerli üretim Gökbey'in içerisine girip fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

TEKNOFEST 2023 heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar etkinliğin ikinci gününde Atatürk Havalimanı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Festivalde yerli üretim helikopter Gökbey ve insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü. Etkinlikte vatandaşlar ve çocuklar yerli üretim Gökbey'in içerisine girip fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Gökbey mühendislerini çocuklarına örnek gösterdiğini söyleyen bir vatandaş "Allah'a hamd ediyorum bu günleri bize gösterdiği için. Helikopterin yapımında çabası olan mühendisleri oğlumla kızıma örnek gösteriyorum. Çok gurur duyuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnsansız Hava Aracı Atatürk Havalimanı Gökbey Yerel Haberler

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