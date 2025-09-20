Haberler

TEKNOFEST 4'üncü gününde de devam ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 4'ünci gününde de sürüyor. Hafta sonu olması nedeniyle festivale ilgi artarken, gerçekleştirilen hava gösterileri nefes kesti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı sürüyor. 13'üncüsü düzenlenen festival alanı hafta sonu olması nedeniyle doldu. Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk artarken, yerli ve milli ürünler ziyaretçilerle buluş. Hava gösterileri ise nefes kesti. Türk Hava Kurumu tarafından paramotor gösteri düzenlendi. Gökyüzünde açılan dev Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri izleyenlere görsel şölen sundu. T-129 ATAK Taarruz Helikopterinin gösteri uçuşu ise ilgiyle izlendi. - İSTANBUL

