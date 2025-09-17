TEKNOFEST 2023 Başladı: Teknoloji ve İnovasyon Dolup Taşacak

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Beş gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, deneyim alanları, sergi ve atölyeler gibi dopdolu birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festival, 17-21 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlerin bulunduğu stantları gezerek yerli ve milli ürünlere yakından görecek. - İSTANBUL