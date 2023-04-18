Tekne orucu iftarında stadyum doldu taştı

Tokat'ta düzenlenen tekne orucu iftarında Gazi Osmanpaşa Stadyumu doldu taştı.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Tekne orucu iftarına aileler yoğun ilgi gösterdi. Gazi Osmanpaşa Stadyumda düzenlenen etkinlikte ailelerin yoğun ilgisinden dolayı stadyum doldu taştı. Pamuk şeker dağıtımı ve yüz boyama etkinlikleriyle çocukların yüzleri güldürdü. İftar etkinliğine katılımda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sevgiyle karşılandı.

"8 bin evladımız etkinlik alanımızda bulunuyor"

Bu yıl ki etkinliğe yaklaşık 8 bin çocuğun katıldığını belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz tekne orucu iftarında yoğun ilgi bulunuyor. Şuanda yaklaşık 7-8 bin evladımız etkinlik alanımızda bulunuyor. Biz bunu ilk kez geçen yıl ramazan ayında başlatmıştık, bu yılda ikincisini düzenliyoruz. Çocukluğumuzda hepimiz tekne orucu tutmuştuk. Tekne orucu çocukların oruç tutmasını sağlamak ve ailesiyle beraber sahur yapmasını sağlamak için geçmişten gelen bir geleneğimizdir. Bizde bunu yaşatmak adına bugün burada ikincisini düzenledik. Diğer taraftan pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var ikisini de birleştirmiş olduk. Şuanda alan çok hareketli çocuklarımız çok hareketli, uzun baca, pamuk şeker gibi şeyler var. Çocuklar mutlu zaman geçiriyor burada. Çocuk gülerse dünya güler, çocuk mutlu olursa biz mutlu oluruz "şeklinde konuştu. - TOKAT