Kaymakam Demirkol, muhtarlar ile iftar programında bir araya geldi

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, ilçede görev yapan mahalle muhtarları için düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kaymakam Demirkol, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak muhtarlarla sohbet etti. İlçenin gelişimi ve vatandaşlara sunulan hizmetler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan program samimi bir ortamda gerçekleşti.

Bu arada ilçede yeni kurulan Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Molla Mehmet Mahalle Muhtarı M. Emin Sarıer, yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı rabbim her zaman birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

İftar programına muhtarların yanı sıra ilçe protokolü de katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı