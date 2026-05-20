Tekman'da Gazze için hayır çarşısı kurdular

Erzurum'un Tekman ilçesinde İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçu protesto edildi ve Gazze için hayır çarşısı düzenlendi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tekman Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Tekman ilçe müftülüğü bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tekman Müftüsü Ömer Aydın, yaptığı açıklamada Gazze de yaşanan olaylar nedeni ile İsrail'e tepki gösterdi. Aydın "Gazze bizim için farklı bir yere sahip. Kudüs bizim ilk kabemiz. Kudüs için elimizde ne gelirse yaparız. Gazze de yaşanan olaylar nedeni ile orda bulunan din kardeşlerimize yardım amaçlı bugün burada hayır çarşısı düzenledik. İnşallah buradan elde ettiğimiz geliri Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız" dedi.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol ise Gazze için düzenlene hayır çarşısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış sonrası protokol üyeleri sergide yer alan stantları tek tek ziyaret ederek incelediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
