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Tekman'da Çiftçilere Tarım Uygulamaları Eğitimi

Tekman'da Çiftçilere Tarım Uygulamaları Eğitimi
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Erzurum'un Tekman ilçesinde düzenlenen programda çiftçilere yönelik bireysel sulama sistemleri ve tarım uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Program, Tekman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde çiftçilere yönelik tarım uygulamaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tekman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğünce Aras Kültür Merkezi düzenlenen programa mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Erzurum İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Olkay Çağlar Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi ve uygulamaları konusunda bilgilendirdi.

Yapılan sunumun ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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