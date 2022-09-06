Tekirdağ yerel haberleri: İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri Arasında Enerji Yönetimi Protokolü İmzalandı

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Enerji ile enerji yatırımları ve yönetimi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Enerji ile enerji yatırımları ve yönetimi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında Başkan Albayrak ve İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin enerji ve çevre programı kapsamında temiz enerji dönüşüm süreci resmi olarak başlamış oldu.

İmzalanan iş birliği protokolünün önemine vurgu yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İstanbul Enerji ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile enerji teknolojileri alanında teknik ve bilimsel çalışmaların yapılması, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların yapılması, ar-ge ve teknoloji geliştirme projelerinin hazırlanması, sıfır karbon hedefi ile vizyon projelerin tasarlanması ve uygulanması kararlaştırıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda gerekli adımları atmaktadır. Tekirdağ'ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İş birliği protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.