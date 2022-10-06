Tekirdağ yerel haberi | Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Saha Eğitimlerini Tamamladı

Tekirdağ gelişmesine göre Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, teorik ve uygulamalı saha eğitimlerini tamamladı.

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, teorik ve uygulamalı saha eğitimlerini tamamladı.

Çorlu Belediyesi personeli ile gönüllü vatandaşlardan oluşan 17 kişilik 3. grup Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD eğitmenleri tarafından verilen Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri'nin bir haftalık teorik ve uygulamalı kısmını tamamladı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, afet ve acil durum hallerinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde yürütülebilecek çalışmalara yönelik eğitim alan 22'si belediye personeli ve 37'si gönüllü vatandaş olmak üzere 59 kişiden oluşan bir ekip oluşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

"18-45 yaş aralığında ve farklı meslek gruplarından insanların bir araya geldiği bu ekip, almış oldukları eğitimler sayesinde hafif arama kurtarma gerektiren durumlarda görev alabilecek seviyeye ulaşmışlardır.

Yaşanan afetler incelendiğinde, afetlerin ilk saatlerinde afetzedelerin çoğunluğunun profesyonel ekipler gelene kadar komşuları veya bölgede bulunanlar tarafından kurtarıldığı görülmektedir. Kurtarma çalışması sırasında hem kurtarıcı hem de afetzedenin zarar görmemesi için uygun hareket tarzının seçilmesi ve bilinçli bir çalışma yürütülmesi önemlidir. Ekip üyelerimiz bu yönde eğitim aldılar ve profesyonel ekipler müdahaleye başlayana kadar çalışma yürütebilecek niteliktedirler."

Çolpan, Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nde görev alarak zamanlarından feragat eden, eğitimlere düzenli olarak katılan, afet ve acil durumlarda görev alarak insanlara faydalı olmak isteyen ekip üyelerine ve AFAD eğitmenlerine de teşekkür etti.