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Tekirdağ yerel haberi | Çerkezköy Belediyesi'nin Halk Günü Buluşmaları Sürüyor

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Tekirdağ yerel haberi | Çerkezköy Belediyesi'nin Halk Günü Buluşmaları Sürüyor

Tekirdağ haberler... Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak’ta yurttaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta yurttaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana "Çerkezköy'ü Birlikte Yönetiyoruz" sloganıyla hizmet etme gayretinde olduğunu belirten Başkan Akay, "Periyodik olarak belediye hizmet binamızda, iletişim merkezimizde gerçekleştirdiğimiz 'Halk Günü' etkinliğimizi bugün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta yaptık. Vatandaşlarımızın isteklerini, sıkıntılarını, fikirlerini dinledik. Karşılıklı sohbet edip, fikir alışverişinde bulunduk. Dile getirdikleri sorunları çözmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Vahap Akay Yerel Haberler

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