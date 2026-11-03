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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta vatandaşlar kapalı alanlara sığındı

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta vatandaşlar kapalı alanlara sığındı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta vatandaşlar kapalı alanlara sığındı
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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve tentelere sığınırken, şemsiyeliler yola devam etti; yağış kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yollarına devam etti.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı da etkiledi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar, korunmak için çevredeki kapalı alanlara yönelirken, yanında şemsiye bulunanlar ise yağışa aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü.

Süleymanpaşa'da yağmur altında yürüyen vatandaşlar ve sağanak sırasında yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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