Tekirdağ Sahillerine Vuran Yosunlar Kötü Kokuya Neden Oldu - Haberler

HANİ, DİYARBAKIR (ANKA) - FERHAT AKGÜN

Tekirdağ sahillerine vuran yosunlar kötü koku ve çevre kirliliğine neden oldu. Kokudan camlarını açamadıklarını söyleyen çevre sakinleri, "Camları açamıyoruz, yani kapalı oturmak zorundayız. Açtığımız gibi içeriye siniyor. Hatta açmadan bile giderlerden geldiğini düşünüyoruz, içerideki o yoğun kokuyu hissettiğimizde" dedi.

Marmara Denizi'nde 60 kilometrelik sahili bulunan Tekirdağ'da yosunlar sahile vurdu. Şehir merkezi, Marmara Ereğlisi ve Şarköy ilçelerinde 60 kilometrelik sahil boyunca kıyıya vuran yosunlar, pis kokuya ve görüntü kirliliğine neden oldu. Kuruyan yosunların kokuları ise çevreye yayılmaya başladı.

"CAMLARI AÇAMIYORUZ"

Yosun kokusundan dolayı evlerinin camlarını açamadıklarını söyleyen Halime Alkan, şunları söyledi:

"Burada misafir olarak kalıyorum ama üç, dört gündür bayağı bir kokudan rahatsız oluyoruz. Evin içine kadar sindiği için camı, kapıyı açamıyoruz. Hani en keyifli zamanlarımız şu an. Balkonda kahvaltı keyfimizden, şu görünen manzaradan dolayı mahrum bırakılıyoruz. Nedir bu? Yani yosun gibi gözüküyor, atık gibi gözüküyor. Ama biz tahminimiz, gemiler burada bekledikleri için sanırım. Çünkü ara ara oluyor bu, her zaman olmuyor. Belki, hani pisliklerini de boşalttıkları için, buraya kadar hani gelip de böyle bir koku yapabilir. Çünkü denizden kendiliğinden böyle bir koku çıkmasının imkanı olmadığını düşünüyoruz biz. Camları açamıyoruz, yani kapalı oturmak zorundayız. Açtığımız gibi içeriye siniyor. Hatta açmadan bile giderlerden geldiğini düşünüyoruz, içerideki o yoğun kokuyu hissettiğimizde."