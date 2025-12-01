Haberler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı'ndan Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü

Güncelleme:
Trakya Kalkınma Ajansı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, öğrencilere siber güvenlik alanında teknik eğitim ve uygulama fırsatları sunmayı hedefliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen törende protokole Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin imza attı. Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Genel Sekreter Gökhan Saygı, Trakya Kalkınma Ajansı Yatırım Destek İzleme Ofisinden Uzman Berkay Habiboğlu ile Teknoloji ve Sanayi Biriminden Uzman Ali Sinan Sert de hazır bulundu.

Rektör Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı ile hayata geçirilen iş birliğinin hem bölgedeki nitelikli insan kaynağına hem de Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayacağını belirterek, üniversite-sanayi-kamu iş birliklerinin artırılacağını, öğrencilerin geleceğin mesleklerine yönelik projelerle desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Protokol kapsamında Türkiye Siber Vatan Programı 2026 döneminde Tekirdağ NKÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin siber güvenlik alanında derinlemesine teknik eğitimler alması, sanal laboratuvarlarda uygulama yapması, takım tabanlı görevler yürütmesi ve teknoloji odaklı girişim süreçlerine dahil olması planlanıyor. Programın hem yüz yüze hem çevrim içi eğitimler, yarışmalar ve görev temelli uygulamalardan oluşacak şekilde kurgulandığı aktarıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
