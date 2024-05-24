Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 derslikli ilkokul için protokol imzalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılacak olan 5 derslikli ilkokul ile ilgili protokol imzalandı.

Tekirdağ'da devam eden deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında, Çorlu'da yıkım kararı verilen, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 3 bin 695 metrekare arsa alanı olan Türkgücü İlkokulu yerine, bir hayırsever tarafından 5 derslikli ilkokul hizmet binası yaptırılacağı açıklandı.

5 derslikli ilkokul hizmet binasının yaptırılmasına dair protokol Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ile Gelişim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay ve Başkan Yardımcısı Vedat Yavuz tarafından Gelişim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait fabrikada imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından fabrikayı gezen Vali Soytürk, fabrika ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Protokol ile mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 5 derslik ve idari odalardan oluşacak olan okul binası, bağışçı tarafından yaptırılarak bölgedeki derslik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak. - TEKİRDAĞ