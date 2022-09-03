Tekirdağ haberi... Çerkezköy Belediyesi, Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Narin ve 29 Ekim Caddeleri'ndeki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yol, Kaldırım, Aydınlatma Yenileme ve Yapım İşi' kapsamında Narin ve 29 Ekim Caddeleri'nde başlatılan düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Narin Caddesi'nde kaldırım bordür çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık Mahallelerimizi birbirinden ayıran Narin Caddesi ile 29 Ekim Caddesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor. Çeşitli altyapı kurumlarının çalışmalarının da gerçekleştirileceği Narin Caddemizde ekiplerimiz yan yol yapım ve kaldırım bordür yapımına devam ediyor" dedi.

43 BİN METREKARE SICAK ASFALT İLE KAPLANACAK

Proje kapsamında iki caddede yaklaşık 16 bin metrekare terrazo taş kaplama çalışmasının gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Başkan Akay, "Toplamda 6 bin 900 metre bordür çalışmasının gerçekleştirileceği caddelerimizde yaklaşık 43 bin metrekarelik yol ağını da sıcak asfalt ile kaplayacağız. Ardından peyzaj ve aydınlatma işlemleri ile Narin ve 29 Ekim Caddelerimizdeki düzenleme çalışmalarımızı tamamlayarak, caddelerimizi modern bir görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.