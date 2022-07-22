Tekirdağ haberi | Çerkezköy Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. 117 cadde ve sokakta asfalt çalışmaları sürüyor.

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında 117 cadde ve sokakta yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağını sıcak asfalt ile kapladı. Bağlık Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına Sultan Sokak'tan başlanıldığını ifade eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bağlık Mahallemizdeki sıcak asfalt kaplama çalışmalarına Sultan Sokak'tan başladık. Sırasıyla Zeybek Sokak, Bulvar Sokak, Tolga Sokak, Fulya Sokak, Efe Sokak ve Tevfik Fikret Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Bağlık Mahallemizde toplam 19 sokağımızda yaklaşık 27 bin 500 metrekarelik bir yol ağını sıcak asfalt ile kaplayacağız" dedi.

Asfaltlama çalışmalarının bugün de Fevzipaşa Mahallesi'nde Sevecen Sokak'ta başladığını sözlerine ekleyen Akay, "Sıcak asfalt hamlemiz kapsamında Bağlık Mahallemizde 19 sokağımızı asfaltlayacağız. Bununla birlikte Cumhuriyet Mahallemizde 2 sokağımızı, İstasyon Mahallemizde 16 sokağımızı, Fatih Mahallemizde 5 sokağımızı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde 25 cadde ve sokağımızı, Gazi Osman Paşa Mahallemizde 13 sokağımızı, Fevzipaşa Mahallemizde 14 sokağımızı, Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 4 sokağımızı, Kızılpınar Mahallemizde 5 cadde ve sokağımızı, Veliköy Mahallemizde de 13 cadde ve sokağımızı sıcak asfalt ile kaplayacağız" diye konuştu.

"180 BİN METREKARELİK YOL AĞINI SICAK ASFALT İLE KAPLAYACAĞIZ"

Kent genelinde toplamda 117 cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirileceğini belirten Akay, "32 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalarımız bittiğinde kentimiz genelinde 117 cadde ve sokağımızda yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağını sıcak asfalt ile kaplamış olacağız" dedi.

ANKA / Yerel