Tekirdağ haber | Çerkezköy Belediyesi, Yol ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Tekirdağ haber: Çerkezköy Belediyesi, yol, kaldırım, aydınlatma yenileme ve yapım işleri kapsamında Narin ve 29 Ekim Caddeleri'nde düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi, yol, kaldırım, aydınlatma yenileme ve yapım işleri kapsamında Narin ve 29 Ekim Caddeleri'nde düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Vahap Akay, 29 Ekim Caddesi'ndeki yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Akay, "Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık Mahallelerimizi birbirinden ayıran Narin Caddesi ile 29 Ekim Caddesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor. Çeşitli altyapı kurumlarının çalışmalarının da gerçekleştirileceği Narin Caddemizde ekiplerimiz yan yol yapım ve kaldırım bordür yapımına devam ediyor" dedi.

Çalışmaların ayrıntıları ile ilgili bilgi veren Vahap Akay, "İki caddemizde yaklaşık 16 bin metrekare terrazo taş kaplama çalışması gerçekleştirilecek. Toplamda 6 bin 900 metre bordür çalışmasının yapılacağı caddelerimizde yaklaşık 43 bin metrekarelik yol ağını da sıcak asfalt ile kaplayacağız. Ardından peyzaj ve aydınlatma işlemleri ile Narin ve 29 Ekim Caddelerimizdeki düzenleme çalışmalarımızı tamamlayarak, caddelerimizi modern bir görünüme kavuşturacağız"diye konuştu.