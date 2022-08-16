Tekirdağ haber | Çerkezköy Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Tekirdağ haber: Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında 117 cadde ve sokakta yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağı sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında 117 cadde ve sokakta yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağı sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Bağlık Mahallesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarına, Sultan Sokak'tan başlanıldığını belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bağlık Mahallemizdeki sıcak asfalt kaplama çalışmalarına sırasıyla Zeybek Sokak, Bulvar Sokak, Tolga Sokak, Fulya Sokak, Efe Sokak ve Tevfik Fikret Caddesi'nde devam ettik" dedi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının daha sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devam ettiğini kaydeden Akay, "Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde Konyalı, Hasan Çavuş, Kocatürk, Simge, Dil, Etiler, Çakar, Tezgel, Gezer, Tokuçlar, Bayraktar, Mescit, Kaş ve Haskolar Sokaklarda asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Fevzipaşa Mahallemizde de İsa Çavuş, Akman, Sevecen, Eren, Pekcan ve Yılmaz Sokakları sıcak asfalt ile kapladık" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR FATİH MAHALLESİ'NDE SÜRÜYOR

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde Bedirli, Artan ve Efendioğlu sokakların da sıcak asfalt ile kaplandığını ve çalışmalarının Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde devam ettiğini sözlerine ekleyen Akay, "Yıldırım Beyazıt Mahallemizde Levent, Baran ve Gökgöz Sokaklarımızı da sıcak asfalt ile kapladık" dedi. Asfaltlama çalışmalarının Fatih Mahallemizde devam ettiğini söyleyen Başkanımız Akay, "Fatih Mahallemizde Uğurlu Sokak'ta sıcak asfalt kaplama çalışmalarımız tamamlandı. Çalışmalarımız kapsamında Fatih Mahallemizde Mensur, Üzümlü ve Altıntaş Sokaklarımız da asfaltlanacak" dedi.

"180 BİN METREKARELİK YOL AĞINI SICAK ASFALT İLE KAPLAYACAĞIZ"

Vahap Akay, "Sıcak asfalt hamlemiz kapsamında kentimiz genelinde toplamda 117 cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. 32 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalarımız bittiğinde kentimiz genelinde 117 cadde ve sokağımızda yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağını sıcak asfalt ile kaplamış olacağız" diye konuştu.