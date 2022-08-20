Tekirdağ haber! Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivali, 26 Ağustos'ta Başlıyor

Tekirdağ haberleri: Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivali, 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sertab Erener, Kentpark’ta Çerkezköy halkı ile buluşacak.

Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivali, 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sertab Erener, Kentpark'ta Çerkezköy halkı ile buluşacak.

Çerkezköy Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Kültür ve Sanat Festivali'nin 4'üncüsü 26 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Sokak Basketbolu Turnuvası ile başlayacak. 3 gün sürecek Sokak Basketbolu Turnuvası 26-27 ve 28 Ağustos günlerinde 17.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sokak Basketbolu Turnuvası'nda Büyük Erkekler ve Kadınlar, Genç Erkekler ve Kadınlar, Yıldız Erkekler ve Kadınlar ile Küçük Erkekler ve Kadınlar kategorileri olmak üzere 8 ayrı kategoride sporcular şampiyon olmak için mücadele edecek. Ayrıca festivalin ilk günü olan 26 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Yoga etkinliği yapılacak.

SÜNNET ŞÖLENİ

Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günü olan 27 Ağustos Cumartesi günü ise saat 14.00'da Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Belediye tarafından ücretsiz olarak sünnetleri yaptırılan ve kıyafetleri dağıtılan 596 çocuk için Sünnet Şöleni düzenlenecek. Birbirinden güzel ve renkli etkinlerin olacağı Sünnet Şöleni'nin ardından yine Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda zumba etkinliği yapılacak. Saat 19.30'da başlayacak zumba etkinliğine katılanlar gönüllerince dans edip, eğlenecek.

BİSİKLET VE UÇURTMA ŞENLİKLERİ PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Festivalin 3. günü olan 28 Ağustos Pazar günü etkinlikler saat 15.00'da Kentpark'ta Bisiklet Şenliği ile başlayacak. Pazar günü 15.00'da Kentpark'ta toplanacak olan bisiklet tutkunları Kuşbahçe Mevkii'ndeki etkinlik alanına kadar pedal çevirecekler. Bisikletçilerin Kuşbahçe Mevkii'ne varmasının ardından saat 15.30'da Uçurtma Şenliğibaşlayacak. Uçurtma Şenliğinin başlaması ile birlikte Kuşbahçe Mevkii'nde gökyüzü rengarenk uçurtmalara ev sahipliği yapacak. Uçurtma Şenliğine katılacak vatandaşlara etkinlik alanında ücretsiz uçurtma dağıtımı da yapılacak. Şenliğe katılacaklar için saat 15.00'te Veliköy eski Belediye Binası önü, 15.15'te Kızılpınar eski Belediye Binası önü ve 15.00'te Kentpark'tan ücretsiz servis kaldırılacak. Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivali'nin 3. günü Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda saat 22.00'da yapılacak Sokak Basketbolu Turnuvası'nın ödül töreni ile sona erecek.

İKİ KONSER

Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivali, 29 Ağustos Pazartesi Günü saat 21.00'da Kentpark'ta sevilen grup 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' konseri ile devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise etkinlikler saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Kentpark'a yapılacak Büyük Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Çerkezköy Belediyesi önünde toplanacak vatandaşların meşaleler eşliğinde gerçekleştireceği kortejin Kentpark'a ulaşmasının ardından Sertab Erener, saat 21.00'da sahneye çıkarak sevilen şarkılarını Çerkezköylüler için seslendirecek.

BAŞKAN VAHAP AKAY'DAN DAVET

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivali'ne tüm Çerkezköy ve bölge halkını davet eden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivali'nde tüm hemşerilerimizi ve bölge halkımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. 26 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı sona erecek olan Çerkezköy Belediyesi 4. Kültür ve Sanat Festivalimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.