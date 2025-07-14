Tekirdağ'da Zabıta Ekiplerinden Plaj Denetimi

Tekirdağ'da Zabıta Ekiplerinden Plaj Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın turistik bölgelerinde Zabıta ekipleri, halka açık kumsallarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yaptı. Ruhsat kontrolleri ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi, eksiklikleri bulunan işletmelere idari işlem uygulandı.

Tekirdağ'da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin turistik bölgelerinde kamuya açık kumsallarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygunsuz işletmelere idari işlem yapıldı, uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin turistik bölgeleri olan Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde bir dizi denetim çalışması gerçekleştirilerek, halka açık plajlarda faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatları kontrol edildi.

Ayrıca plajlarda şezlong ve şemsiye kiralama faaliyeti yürüten işletmelerin turizm işletme belgeleri kontrol edildi ve ilgili belgelere sahip olmayan işletmelere uyarıda bulunularak idari işlem uygulandı. Gerekli izinlere sahip olmayan işletmelere süre verilerek, cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için eksikliklerinin giderilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Gıda satışı yapan işletmelerde de hijyen denetimleri gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.