Tekirdağ'da TYT Sınavı Başladı, Öğrenciler Koşarak Yetişti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT başladı, bazı öğrenciler sınava son anda koşarak yetişti.

Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilerden bazıları, sınav saati yaklaşırken adeta zamanla yarıştı. Kimi tek başına, kimi ailesiyle birlikte koşarak okul bahçesine girerken, veliler de çocuklarının sınavı kaçırmaması için büyük çaba gösterdi. Okul çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, görevliler geç kalan öğrencileri yönlendirmeye çalıştı.

Sınavın başlamasına dakikalar kala okul kapısından içeri giren bazı öğrencilerin heyecanı ve telaşı kameralara yansıdı. Veliler ise okul önünde dua ederek bekleyişlerini sürdürdü. - TEKİRDAĞ