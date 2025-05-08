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Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği

Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve öğrencilere trafik güvenliği hakkında bilgilendirici eğitimler verildi. Vali Recep Soytürk'ün de katıldığı programda, trafik kuralları ve güvenli geçiş konularında farkındalık oluşturuldu.

Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Haftası kapsamında sahil dolgu alanda vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirici bir etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Dolgu Sahası, Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda trafik bilincinin artırılması hedeflendi.

Etkinlikte Trafik Jandarması ve Trafik Polisleri, görev sırasında kullandıkları araç ve ekipmanları tanıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle minik öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerde temel trafik kuralları anlatıldı; karşıdan karşıya geçiş, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Vali Soytürk, öğrencilerle sohbet ederek trafik güvenliği konusunda onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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