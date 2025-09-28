Tekirdağ'da Tilki ile Eğlenceli Sohbet

Haberler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir vatandaşın yazlık evine gelen tilkiyle yaşadığı eğlenceli diyalog izleyenlerin yüzlerinde gülümseme oluşturdu. Hayrettin Tekin, tilkiye samimi bir şekilde hitap ederek renkli anlara imza attı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir vatandaşın yazlık evine gelen tilkiyle sohbeti ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Tekin'in yazlık evine konuk olan tilkiyle arasında geçen diyalog izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Evine giren tilkiye samimi sözlerle hitap eden Tekin'e, hayvanın da korkmadan yaklaşmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı. Yaşanan bu anlar, görenler tarafından ilgiyle takip edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
