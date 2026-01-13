Haberler

Tekirdağ'da su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor

Güncelleme:
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla etkin mücadele amacıyla yıl boyunca denetimlerini sürdürüyor. Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yapılan kontroller, gelecekteki sürdürülebilir balıkçılık için büyük önem taşıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla etkin mücadele amacıyla il genelinde denetimler yıl boyunca aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde barınaklar, pazar yerleri, perakende satış noktaları ve iç sularda denetimler gerçekleştiriliyor. Su ürünleri kaynaklarının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yapılan kontrollerde İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri eş zamanlı görev alıyor.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve caydırıcılığın artırılması hedefiyle denetimlerin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirtirken, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

