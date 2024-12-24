Üye Girişi
Haberler
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
Türkiye 12 cana ağlıyor! Acılı aileler soluğu Adli Tıp'ta aldı
Acı haberi alan aileler soluğu Adli Tıp'ta aldı
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat

Tekirdağ'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Anma Programı Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anısına düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Sarıkamış Harekatı'nın önemi vurgulandı ve katılımcılara hitaben konuşmalar yapıldı.

Tekirdağ'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı anma programı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anısına bir anma programı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törende katılımcılara hitaben yapılan konuşmada, 1914-1915 kışında Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Sarıkamış Harekatı'nın önemi vurgulandı.

Günün anısına Program'da konuşma yapan TABB Anadolu Lisesi Öğretmeni Neslihan Kirezli, "Sarıkamış Harekatı, Türk ordusunun vatan sevgisi, cesareti ve fedakarlığının unutulmaz örneklerinden biridir. Dondurucu soğukta, yokluklar içinde mücadele eden Mehmetçik, vatanın bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış ve yüz binlerce asker, Allahuekber Dağları'nda şehadet mertebesine ulaşmıştır" dedi.

Tiyatro oyununun ardından Program Kur'anı kerim tilavetiyle sona erdi.

Programda, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Temsilcileri ve birçok öğrenci yer aldı.

Tekirdağ'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Anma Programı Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Yerel
img

Kargo teslim tutanağına attığınız imza hayatınızı karartabilir
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
img

"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Aralık günün maçları nereden izlenir? Suriye'de Noel resmi tatil mi? 25 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Oğlak, Balık burcu yorumu! 25 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ABD uçuşlar neden durdu, uçuşlar ne zaman başlayacak? GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ | Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı? Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi? Timur Noyan kimdir? Timur Noyan kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? Marmaray'da intihar!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.