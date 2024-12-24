Tekirdağ'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Anma Programı Düzenlendi

Tekirdağ'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı anma programı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anısına bir anma programı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törende katılımcılara hitaben yapılan konuşmada, 1914-1915 kışında Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Sarıkamış Harekatı'nın önemi vurgulandı.

Günün anısına Program'da konuşma yapan TABB Anadolu Lisesi Öğretmeni Neslihan Kirezli, "Sarıkamış Harekatı, Türk ordusunun vatan sevgisi, cesareti ve fedakarlığının unutulmaz örneklerinden biridir. Dondurucu soğukta, yokluklar içinde mücadele eden Mehmetçik, vatanın bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış ve yüz binlerce asker, Allahuekber Dağları'nda şehadet mertebesine ulaşmıştır" dedi.

Tiyatro oyununun ardından Program Kur'anı kerim tilavetiyle sona erdi.

Programda, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Temsilcileri ve birçok öğrenci yer aldı.