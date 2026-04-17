Tekirdağ'da "Plajlarda Yaz Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildi

Yaz sezonu öncesi boğulma vakalarını önlemek amacıyla Tekirdağ'da 'Plajlarda Yaz Tedbirleri' toplantısı yapıldı. Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıda suda boğulma olaylarının analizi ve plaj denetimlerinin artırılması gibi konular ele alındı.

Yaz sezonu öncesi boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve plaj güvenliğinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Tekirdağ'da yaz döneminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte boğulma olaylarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda, "Plajlarda Yaz Tedbirleri" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Süleymanpaşa Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda, yüzme alanlarında uyulacak kuralların belirlenmesi, suda boğulma olaylarının analiz edilmesi, gerekli önleyici tedbirlerin alınması ve plaj denetimlerinin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı.

Toplantıya Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - TEKİRDAĞ

