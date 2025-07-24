Tekirdağ'da Orman Yangını Sonrası Üreticilere 150 Ton Saman Desteği

Tekirdağ Malkara'dan Şarköy'de meydana gelen orman yangınında zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla 150 ton saman gönderildi. Bu dayanışma örneğiyle hayvan üreticilerinin saman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, Şarköy'de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen orman yangınında zarar gören üreticilere destek amacıyla 150 ton saman gönderildi. Şarköy kırsalında büyük zarara yol açan yangının ardından başlatılan yardım kampanyasında hayvan üreticilerinin saman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Malkara Muhtarlar Derneği, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde çalışarak saman yardımını kısa sürede organize etti. Yardımın bölgeye ulaştırılmasıyla birlikte hem üreticilerin mağduriyetinin hafifletilmesi hem de hayvancılık faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, afet zamanlarında dayanışmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. - TEKİRDAĞ