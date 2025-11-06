Haberler

Tekirdağ'da Organ Bağışı Haftası Farkındalık Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık programı düzenleyerek organ bağışının önemine dikkat çekti. Programa sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa çok sayıda sağlık çalışanı ile vatandaş katıldı. Programda konuşan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, organ bağışında bulunan kişilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinçlenmeye büyük katkı sunduğunu ifade etti. Onar, "Organ bağışının önemi gittikçe artıyor. Bağışlarımızın bir çoğunu canlıdan alıyoruz. Organ bağışının artması organ bağışı bekleyenler için önem taşıyor" dedi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuşmasında insanın yaratılışındaki mükemmelliğe dikkat çekerek, her bireyin organ bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtti. Tabakoğlu, "Organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ben de yıllar önce organ bağışı yapmıştım" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda İl Sağlık Müdürü Onar, organ bağışında bulunan Başhekim Prof. Dr. Tabakoğlu'na organ bağış kartı takdim etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
