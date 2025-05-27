Tekirdağ'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi Düzenlendi

Tekirdağ'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi Düzenlendi
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Tekirdağ'da motosiklet sürücülerine yönelik düzenlenen eğitimde güvenli sürüş teknikleri ve uyuşturucunun zararları anlatıldı. Eğitime emniyet ve jandarma ekipleri ile motosiklet derneği katıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen eğitimde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ile uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ Motosiklet Derneği iş birliğiyle düzenlenen güvenli sürüş etkinliğinde motosiklet kullanıcıları, trafikte güvenli hareket etme teknikleri ve uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirildi. Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini anlatarak, mücadelede yapılan ihbarların hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri, refleks geliştirme yöntemleri ve kaza önleyici stratejiler hakkında sunum yaptı.

Eğitime Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı Şafak Mısır ile Güvenli Sürüş Eğitmeni Metehan Yılmaz da katıldı. Yılmaz, bilimsel temelli sunumunda sürüş güvenliğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Katılımcılar, görüş ve taleplerini yetkililere ileterek, sürüş güvenliği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile çok sayıda polis, jandarma personeli ve çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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