İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Tekirdağ'da Kayıp Kadın, Polis Memurunun Dikkatiyle Bulundu

Tekirdağ'da Kayıp Kadın, Polis Memurunun Dikkatiyle Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kaybolan 28 yaşındaki bayan, istirahat eden bir polis memurunun dikkati sayesinde bulundu. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan B.A., sabah saatlerinde yaya halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde kaybolan 28 yaşındaki kadın, istirahatteki bir polis memurunun dikkati sayesinde sabah bulundu.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde B.A. isimli genç kadın için polis karakoluna ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. B.A., aradan geçen saatler sonra sabah saatlerinde istirahate çıkan görevli polis memuru tarafından Muhittin Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerindeki dönel kavşakta yaya vaziyette fark edildi.

Dikkatli ve duyarlı hareket eden polis memuru, kayıp olarak aranan B.A.'yı ilçe emniyet yetkililerine bulduğunu bildirdi. Baygın olduğu gözlenen B.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.