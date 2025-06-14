Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı

Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı
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Tekirdağ sahil dolgu alanında Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında, jandarma silah, teçhizat ve ekipmanları sergilendi. Vatandaşlar ilgiyle etkinlikleri takip etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da kutlama programı düzenlendi.

Tekirdağ sahil dolgu alanında gerçekleştirilen programda jandarmanın kullandığı silah, teçhizat ve ekipmanların sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, Jandarma Teşkilatına ait çeşitli silahların yer aldığı çadırları gezerek görevli personelden bilgi aldı.

Jandarmaya ait motorlu araçlar şehir merkezinde konvoy oluşturarak tur attı. Konvoy geçişi sırasında vatandaşlar araçları ilgiyle izledi, çocuklar fotoğraf çektirdi.

Kutlama programı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle Tekirdağ halkı, Jandarma Teşkilatının görevleri ve imkanları hakkında bilgilendirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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