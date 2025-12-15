Haberler

Çorlu'da işçilerinden hak arayışı eylemi

Çorlu'da işçilerinden hak arayışı eylemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu'da işten çıkarılan Cross Jeans - Şık Makas Giyim işçileri, ödenmeyen tazminat ve diğer alacakları için Heykel Meydanı'nda eylem düzenledi. İşçiler, yıllardır emek verdiklerini belirterek haklarını talep etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işten çıkarılan işçiler, iddiaya göre ödenmeyen haklarını talep etmek için Heykel Meydanı'nda eylem yaptı.

Çorlu'da faaliyet gösteren Cross Jeans - Şık Makas Giyim'de çalışırken işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, aylardır tazminat ve diğer alacaklarının ödenmediğini öne sürerek Çorlu Heykel Meydanı'nda bir araya geldi. İşçiler, haklarını almak amacıyla meydanda eylem yaparak tepkilerini dile getirdi.

Aylardır tazminatlarının ödenmediğini ifade eden işçiler, yaptıkları açıklamada, "Bizler yıllarca emek verdik, alın teri döktük. Hukuka uygun şekilde işten ayrıldık. Şık Makas aylardır haklarımıza çökmüştür. Tazminatlarımızı, aylıklarımızı, ikramiyelerimizi ve yıllık izinlerimizi vermemektedir. İcra kararına rağmen ödeme yapılmadı. Bu durum yalnızca hukuki değil, insani ve vicdani bir sorun haline gelmiştir. Yasalar çiğneniyor, emeğimiz gasp ediliyor. Bu yaşananlar aynı zamanda sosyal bir yaradır. Bizler bu haksızlığı kabul etmiyoruz" dedi.

İşçiler, talepleri karşılanana kadar hak arayışlarını sürdüreceklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor

Emekli olmak isteyenler dikkat! Cep yakacak zam geliyor
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yollarını resmen ayırdı

Harikalar yarattığı takımdan kaçar gibi gitti
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title